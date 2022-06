Nuoto, Mondiali Budapest 2022, settima giornata. Quadarella e Panziera a caccia di riscatto. Pilato e Ceccon puntano al bis (Di venerdì 24 giugno 2022) E’ di nuovo una giornata piena di Italia questa penultima alla Duna Arena di Budapest che si apre con batterie interessantissime per la Nazionale azzurra e si conclude con una sessione di finali e semifinali che potrebbero regalare ancora qualche soddisfazione alla spedizione tricolore. Margherita Panziera ci riprova. Non è la migliore versione dell’azzurra, quella che scende in campo oggi per la finale dei 200 dorso ma se dovesse indovinare la prova giusta potrebbe inserirsi nella lotta per un posto sul podio in una gara che ha tante possibili protagoniste, tutte non al 100%: dalle statunitensi Bacon e White alla cinese Peng, alla canadese Masse. Serve un mezzo miracolo a Simona Quadarella per non uscire a mani vuote da questo Mondiale. E’ vero che la preparazione non è stata mirata a Budapest ma la ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022) E’ di nuovo unapiena di Italia questa penultima alla Duna Arena diche si apre con batterie interessantissime per la Nazionale azzurra e si conclude con una sessione di finali e semifinali che potrebbero regalare ancora qualche soddisfazione alla spedizione tricolore. Margheritaci riprova. Non è la migliore versione dell’azzurra, quella che scende in campo oggi per la finale dei 200 dorso ma se dovesse indovinare la prova giusta potrebbe inserirsi nella lotta per un posto sul podio in una gara che ha tante possibili protagoniste, tutte non al 100%: dalle statunitensi Bacon e White alla cinese Peng, alla canadese Masse. Serve un mezzo miracolo a Simonaper non uscire a mani vuote da questo Mondiale. E’ vero che la preparazione non è stata mirata ama la ...

Pubblicità

LaStampa : Panico ai Mondiali di nuoto, una sincronetta crolla in acqua - Agenzia_Ansa : Sviene la nuotatrice Alvarez, le immagini del soccorso. L'atleta è stata salvata in extremis dall'allenatrice dopo… - Agenzia_Ansa : Paura alla finale del singolo libero di nuoto sincronizzato ai Mondiali. La statunitense Alvarez è stata colta da u… - nuotopuntocom : Nuoto•com | Mondiali day 6, Fabio Scozzoli: “atleti meno finalizzati e più riposati” - PIETRO82887000 : RT @itsmeback_: Panico ai mondiali di nuoto, la sincronette Anita Alvarez sviene in acqua. L'allenatrice si tuffa e la salva. -