Nuoto, Mondiali 2022: Thomas Ceccon firma il record italiano nei 50 dorso e vola in semifinale (Di venerdì 24 giugno 2022) Dove eravamo rimasti? Thomas Ceccon prosegue nel suo incedere convincente in vasca e nelle batterie dei 50 dorso nei Mondiali 2022 di Nuoto in vasca lunga a Budapest (Ungheria) ha messo in mostra segnali di vitalità. Reduce dal fantastico oro con record del mondo dei 100 dorso, il veneto è tornato a gareggiare individualmente e il riscontro è stato convincente. Ceccon, infatti, ha ottenuto il terzo tempo di ingresso per le semifinali, firmando il nuovo record italiano di 24.62, togliendo tre centesimi al primato di Niccolò Bonacchi e abbassando sensibilmente il proprio personale di 24.99. Un incedere in acqua molto bello da vedere di Thomas che fa ben sperare in vista ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022) Dove eravamo rimasti?prosegue nel suo incedere convincente in vasca e nelle batterie dei 50neidiin vasca lunga a Budapest (Ungheria) ha messo in mostra segnali di vitalità. Reduce dal fantastico oro condel mondo dei 100, il veneto è tornato a gareggiare individualmente e il riscontro è stato convincente., infatti, ha ottenuto il terzo tempo di ingresso per le semifinali,ndo il nuovodi 24.62, togliendo tre centesimi al primato di Niccolò Bonacchi e abbassando sensibilmente il proprio personale di 24.99. Un incedere in acqua molto bello da vedere diche fa ben sperare in vista ...

