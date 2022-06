Nuoto, Mondiali 2022 oggi: orari 24 giugno, calendario gare, programma, tv, italiani in gara (Di venerdì 24 giugno 2022) Penultima giornata per i Mondiali 2022 di Nuoto in corsia alla Duna Arena di Budapest. L’Italia ha ancora qualche cartuccia per rimpinguare il proprio medagliere, oltre a delle semifinali in cui l’intenzione è di essere nettamente protagonisti. Nel pomeriggio, alle 19.26, la finale degli 800 stile libero donne con Simona Quadarella che ha centrato l’ultimo atto con un tempo non proprio dei migliori. Attenzione a Lorenzo Zazzeri, secondo assoluto nei 50 stile libero, mentre Margherita Panziera va a caccia di un posto al sole nei 200 dorso. Tanti gli azzurri impegnati nelle batterie in mattinata. Thomas Ceccon vuole la doppietta iridata con i 50 dorso e sarà affiancato da Michele Lamberti; stessa sorte anche per Benedetta Pilato, che correrà da favorita i 50 rana, con lei Arianna Castiglioni. Gregorio Paltrinieri è alla ricerca del ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022) Penultima giornata per idiin corsia alla Duna Arena di Budapest. L’Italia ha ancora qualche cartuccia per rimpinguare il proprio medagliere, oltre a delle semifinali in cui l’intenzione è di essere nettamente protagonisti. Nel pomeriggio, alle 19.26, la finale degli 800 stile libero donne con Simona Quadarella che ha centrato l’ultimo atto con un tempo non proprio dei migliori. Attenzione a Lorenzo Zazzeri, secondo assoluto nei 50 stile libero, mentre Margherita Panziera va a caccia di un posto al sole nei 200 dorso. Tanti gli azzurri impegnati nelle batterie in mattinata. Thomas Ceccon vuole la doppietta iridata con i 50 dorso e sarà affiancato da Michele Lamberti; stessa sorte anche per Benedetta Pilato, che correrà da favorita i 50 rana, con lei Arianna Castiglioni. Gregorio Paltrinieri è alla ricerca del ...

