Nuoto, Mondiali 2022: Lorenzo Zazzeri è sesto nella Finale dei 50 sl, oro a Benjamin Proud (Di venerdì 24 giugno 2022) Niente da fare per Lorenzo Zazzeri nella Finale dei 50 stile libero dei Mondiali 2022 di Nuoto di Budapest (Ungheria). nella Duna Arena il toscano si è dovuto accontentare del sesto posto con il crono di 21.80, peggiorando rispetto alla semiFinale di ieri (21.70). Zazzeri, dalla corsia n.5, non ha trovato la partenza delle semifinali e la sua progressione si è innescata troppo tardi, quando gli altri erano già scappati. Il migliore si è confermato il britannico Benjamin Proud in 21.32 che, facendo la differenza nei primi 25 metri, ha mantenuto il proprio margine sulla concorrenza. Un oro, oggettivamente, mai in discussione, con il nuotatore del Regno Unito che ha ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022) Niente da fare perdei 50 stile libero deididi Budapest (Ungheria).Duna Arena il toscano si è dovuto accontentare delposto con il crono di 21.80, peggiorando rispetto alla semidi ieri (21.70)., dalla corsia n.5, non ha trovato la partenza delle semifinali e la sua progressione si è innescata troppo tardi, quando gli altri erano già scappati. Il migliore si è confermato il britannicoin 21.32 che, facendo la differenza nei primi 25 metri, ha mantenuto il proprio margine sulla concorrenza. Un oro, oggettivamente, mai in discussione, con il nuotatore del Regno Unito che ha ...

