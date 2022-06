Nuoto, Margherita Panziera: “Sono contenta di come ho gestito la gara, ora punto a Roma” (Di venerdì 24 giugno 2022) Quarto posto amaro per Margherita Panziera ai Mondiali di Nuoto. Nella Duna Arena di Budapest la nativa di Montebelluna ha chiuso i 200 dorso in crescendo ma non è riuscita a salire sul podio per 31 centesimi. L’oro è andato all’australiana Kaylee Mckeown (2:05.08), l’argento alla statunitense Phoebe Bacon (2:05.12) e il bronzo all’altra statunitense Rhyan White (2:06.96). Intervenuta ai microfoni di Rai 2 al termine della gara, Panziera ha affermato: “Io arrivo quarta sempre di qualche decimo, l’ultima volta erano sei centesimi, ora Sono tre decimi. Sono però contenta di come ho gestito la gara, ho voluto fare una gara un po’ più intelligente nel senso che non volevo guardare le ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022) Quarto posto amaro perai Mondiali di. Nella Duna Arena di Budapest la nativa di Montebelluna ha chiuso i 200 dorso in crescendo ma non è riuscita a salire sul podio per 31 centesimi. L’oro è andato all’australiana Kaylee Mckeown (2:05.08), l’argento alla statunitense Phoebe Bacon (2:05.12) e il bronzo all’altra statunitense Rhyan White (2:06.96). Intervenuta ai microfoni di Rai 2 al termine dellaha affermato: “Io arrivo quarta sempre di qualche decimo, l’ultima volta erano sei centesimi, oratre decimi.peròdihola, ho voluto fare unaun po’ più intelligente nel senso che non volevo guardare le ...

Pubblicità

Swim4life_it : Peccato per l’atleta di Montebelluna, che avvicinandosi al suo personale avrebbe vinto il bronzo @fina1908… - settalese : RT @Eurosport_IT: Lorenzo Zazzeri e Margherita Panziera si giocheranno una medaglia! In bocca al lupo! ??????????? - OA_Sport : Margherita Panziera è quarta nei 200 dorso mondiali, a tre decimi da una medaglia - infoitsport : Mondiali Nuoto 2022, Lorenzo Zazzeri e Margherita Panziera in finale. Eliminati Codia, Burdisso, Di Pietro e Di Lid… - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #MargheritaPanziera #Mondialinuoto2022 Nuoto, Margherita Panziera: “Il podio sembra irraggiungi… -