Nuoto | Lani Pallister dà forfait per la Finale mondiale degli 800 stile libero | una rivale in meno per Simona Quadarella

(Di venerdì 24 giugno 2022) Sfortuna e contrattempi nella squadra australiana negli ultimi giorni dei Mondiali 2022 diin vasca lunga a Budapest (Ungheria). Dopo la notizia dell’infortunio della velocista Shayna Jack che nel corso del riscaldamento di un paio di giorni fa si è fratturata il quarto metacarpo scontrandosi con un altro atleta, è arrivata un’altra defezione e importante. Si tratta della mezzofondista, bronzo in questa sede nei 1500, costretta a rinunciare a causa del Covid-19. E’ stata la stessa nuotatrice a rivelare ciò in un post sui social, dando appuntamento a tutti ai Giochi del Commonwealth dove vorrà rientrare e fare bene nelle proprie specialità., programma batterie e finali 25 giugno: orari, calendario, italiani in gara, tv, streaming Questo ha ...

