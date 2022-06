Nuoto | il palmares di Simona Quadarella Pioggia di medaglie tra Europei | Mondiali e Olimpiadi!

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 giugno 2022) Il grande riscatto diè negli 800 metri deididi Budapest. Proprio come alle Olimpiadi, dopo la delusione nei 1500 è arrivato un graffio da parte della reginetta del mezzofondo italiano nella distanza minore, portandosi a casa un bronzo importante, più che per il metallo, per il morale. Per l’azzurra è la quarta medaglia mondiale della carriera: tre anni fa, a Gwangju, si portò a caso un oro memorabile nei 1500 metri e perse di un soffio contro Katie Ledecky negli 800, mentre due anni prima, sempre a Budapest, fu nuovamente bronzo, questa volta nei 1500. Fanno il paio con l’altro terzo posto dei Giochi dello scorso anno a Tokyo. Ma bisogna ricordare che al momento, in ambito continentale, non sembrano esserci vere avversarie. Due volte campionessa europea nei 400, 800 e 1500, nel 2018 ...