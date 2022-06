Nuoto artistico | Mondiali 2022 oggi | orari 24 giugno | calendario gare | programma | tv | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 giugno 2022) Prosegue il Mondialediin corso di svolgimento a Budapest. Quest’sono inaltre due prove e lo spettacolo di certo non mancherà. Si comincerà alle ore 10:00 con il preliminare del duo misto libero,in cui per l’Italia parteciperanno Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero. Ildisi chiuderà poi nel pomeriggio alle 16:00 con la finale del libero a squadre. Qui per il Bel Paese saranno presenti Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro Gemma Galli, Marta Iacoacci, Enrica Piccoli e Francesca Zunino. Il preliminare del duo misto libero si potrà vedere in diretta tv su Rai Sport e in diretta streaming su Rai Play 3, mentre la finale del libero a squadre sarà visibile in diretta ...