Nuoto artistico | Mondiali 2022 | Italia quinta nella Finale del libero della prova a squadre | oro alla Cina

(Di venerdì 24 giugno 2022) Sole e caldo sull’Isola Margherita di Budapest (Ungheria), teatroroutine “free”delin questi. La Szechy pool è stato il palcoscenico ideale su cui le danzatricivasca si sono esibite e lo spettacolo non è mancato di certo. L’si è dovuta accontentare del quinto posto in questo atto conclusivo: 27.5000 nell’esecuzione, 36.8000 nell’impressione artistica, 27.6000 nelle difficoltà. In tutti e tre i pannelli le azzurre hanno migliorato la loro prestazione rispetto alle eliminatorie, passando dai 91.2667 ai 91.9000 di questa. Una bella esecuzione soprattutto dal punto di vista tecnico/acrobatico sul tema “Le Guerriere“, ...

Pubblicità

Eurosport_IT : ITALIA SUL TETTO DEL MONDOOOOOOOO! ???? Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero totalizzano 89.2685 punti e conquistan… - fanpage : Vinciamo noi, ancora noi! ?? ???? Medaglia d’oro nel nuoto artistico grazie alla coppia formata da #GiorgioMinisini e… - Eurosport_IT : Ancora una medaglia per gli Azzurri del nuoto artistico! ?????? #FINABudapest2022 | #Nuoto | #Budapest2022 - zazoomblog : LIVE Nuoto artistico Mondiali 2022 in DIRETTA: Italia quarta Cina prima con un punteggio super - #Nuoto #artistico… - Akemichan7 : RT @defrogging: Cmq telecronaca Rai a #FINABudapest2022 ultrapessima. Enrico Cattaneo e Paola Celli fanno i complimenti allo staff del nuot… -

"Secondo noi - spiega Selina Shah - medico della nazionale americana di- poteva gareggiare, è perfettamente in grado di farlo. Lei si sente bene fisicamente. Adesso è triste per la ...Sono terminati in anticipo i Mondiali didi Budapest per Anita Alvarez . L'atleta statunitense era stata vittima di una disavventura nella finale del Solo libero, accusando un malore e rischiando di affogare. Fortunatamente ...Sole e caldo sull’Isola Margherita di Budapest (Ungheria), teatro della routine “free” della prova a squadre del nuoto artistico in questi Mondiali 2022. La Szechy pool è stato il palcoscenico ideale ...L'isola Margherita può tingersi di nuovo di azzurro. è questo ciò che si è evinto dal preliminare del duo misto programma libero, che ha visto primeggiare ...