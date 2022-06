Non solo Deulofeu: il Napoli sul baby talento dell’Udinese (Di venerdì 24 giugno 2022) I contatti tra Napoli e Udinese nelle ultime settimane sono certamente stati molto fitti, visto il coinvolgimento di Gerard Deulofeu. Il Napoli ha già l’accordo con il giocatore, mentre c’è ancora una piccola distanza da colmare con il club friulano. Niente di irrisolvibile – anche visti i buoni rapporti tra De Laurentiis e Pozzo – ma, al momento, non c’è ancora un’intesa definitiva. Eppure, l’affare legato allo spagnolo potrebbe non essere l’unico tra le due società in questa sessione di mercato. FOTO: Getty – Pafundi UdineseSi è parlato in passato di Beto, attaccante portoghese autore di 11 gol in 28 presenze nell’ultima Serie A, ma ci sarebbe un nome nuovo per il Napoli. Stando a quanto riferito da Il Mattino, infatti, gli azzurri avrebbero chiesto all’Udinese Simone Pafundi, trequartista classe ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 24 giugno 2022) I contatti trae Udinese nelle ultime settimane sono certamente stati molto fitti, visto il coinvolgimento di Gerard. Ilha già l’accordo con il giocatore, mentre c’è ancora una piccola distanza da colmare con il club friulano. Niente di irrisolvibile – anche visti i buoni rapporti tra De Laurentiis e Pozzo – ma, al momento, non c’è ancora un’intesa definitiva. Eppure, l’affare legato allo spagnolo potrebbe non essere l’unico tra le due società in questa sessione di mercato. FOTO: Getty – Pafundi UdineseSi è parlato in passato di Beto, attaccante portoghese autore di 11 gol in 28 presenze nell’ultima Serie A, ma ci sarebbe un nome nuovo per il. Stando a quanto riferito da Il Mattino, infatti, gli azzurri avrebbero chiesto all’Udinese Simone Pafundi, trequartista classe ...

