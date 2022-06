“Non potete entrare a petto nudo e fradici”: 4 tunisini accoltellano e pestano camerieri a Jesolo (Di venerdì 24 giugno 2022) Jesolo, 24 giu — Ormai comandano loro, decidono quali sono i costumi che dovremmo adottare, e come i cattivi dei film sono pronte le lamate per chi non si piega alle prepotenze di rito: come i 4 tunisini che pretendevano di entrare a tutti i costi in pizzeria, a torso nudo e pantaloni fradici, e incontrando i rifiuto dei camerieri ne hanno accoltellato uno e massacrato di botte l’altro. Pronti ad ammazzare per un «no». Quattro tunisini contro un cameriere E’ accaduto ieri a Jesolo, dove un gruppo di quattro nordafricani ha «regalato» venti punti di sutura sul braccio a un cameriere che si era opposto al loro ingresso. Il fatto è avvenuto nelle prime ore del pomeriggio in una pizzeria situata a metà strada tra le piazze Brescia e Trieste. Il gruppo di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 24 giugno 2022), 24 giu — Ormai comandano loro, decidono quali sono i costumi che dovremmo adottare, e come i cattivi dei film sono pronte le lamate per chi non si piega alle prepotenze di rito: come i 4che pretendevano dia tutti i costi in pizzeria, a torsoe pantaloni, e incontrando i rifiuto deine hanno accoltellato uno e massacrato di botte l’altro. Pronti ad ammazzare per un «no». Quattrocontro un cameriere E’ accaduto ieri a, dove un gruppo di quattro nordafricani ha «regalato» venti punti di sutura sul braccio a un cameriere che si era opposto al loro ingresso. Il fatto è avvenuto nelle prime ore del pomeriggio in una pizzeria situata a metà strada tra le piazze Brescia e Trieste. Il gruppo di ...

