"Non immaginate la paura". Fuori dall'Isola, Pamela Petrarolo può dirlo: "È successo di notte" (Di venerdì 24 giugno 2022) Pamela Petrarolo è stata eliminata a un passo dal traguardo. All'Isola dei Famosi, dopo essere stata per 21 giorni da sola su Playa Sgamadissima, è stata sconfitta al televoto da Nick Luciani che è uno dei finalisti di questa edizione del reality condotto da Ilary Blasi. Dopo l'abbandono di Roger Balduino è rimasta da sola sulle spiagge dell'Honduras, ma non si è persa d'animo. La cosa più difficile per la Petrarolo è stata dormire da sola come ha raccontato a Ilary Blasi. "In assoluto dormire di notte nella capanna in mezzo alla foresta. Io che dormo a casa con la lucetta, qui non siamo in città, tutti i rumori che sento, nella notte vedevo delle piante prendere delle forme, pensa a come sto impicciata". Per sentirsi meno sola Pamela Petrarolo ha deciso di truccare ...

