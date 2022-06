"Non chiamatelo Covid, ecco a chi interessa creare terrore...": l'accusa choc di Bassetti in tv (Di venerdì 24 giugno 2022) I contagi Covid da Omicron 5 continuano a crescere. L'estate che si è appena aperta di fatto potrebbe avere un risvolto preoccupante con una ondata ormai iniziata e che potrebbe durare ancora per alcune settimane. Ma, come diversi esperti hanno fatto notare, i sintomi di questa nuova variante sono talmente lievi da essere spesso impercettibili: lieve infiammazione alla gola, raffreddore e a volte un solo giorno di febbre. E di fatto gli effetti suo contagiati sarebbero lievi soprattutto in chi ha un ciclo vaccinale completo. E alla luce di questo a Omnibus su La7, l'infettivologo Matteo Bassetti del San Martino di Genova, ha voluto fare il punto sulla situazione cercando di tranquillizzare milioni di italiani che vivono ormai con angoscia anche il periodo vacanziero che si sta per aprire: "Omicron 5? Non chiamatelo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022) I contagida Omicron 5 continuano a crescere. L'estate che si è appena aperta di fatto potrebbe avere un risvolto preoccupante con una ondata ormai iniziata e che potrebbe durare ancora per alcune settimane. Ma, come diversi esperti hanno fatto notare, i sintomi di questa nuova variante sono talmente lievi da essere spesso impercettibili: lieve infiammazione alla gola, raffreddore e a volte un solo giorno di febbre. E di fatto gli effetti suo contagiati sarebbero lievi soprattutto in chi ha un ciclo vaccinale completo. E alla luce di questo a Omnibus su La7, l'infettivologo Matteodel San Martino di Genova, ha voluto fare il punto sulla situazione cercando di tranquillizzare milioni di italiani che vivono ormai con angoscia anche il periodo vacanziero che si sta per aprire: "Omicron 5? Non...

