No Vax, il blitz notturno allo Spallanzani: ”I vaccini uccidono”. D’Amato: ”Vigliacchi senza rispetto” (Di venerdì 24 giugno 2022) Roma. La rabbia e il malcontento sono recidivi, duri da estirpare, così come l’astio nei confronti di tutto ciò che è sistema, quando nel sistema non ci si sente integrati, ascoltati e capiti. C’è un fondo comune, un fil rouge che accomuna le proteste e i malcontenti con il ripudio dogmatico dell’azione vaccinale che, come è noto, non ha mancato di sortire degli effetti evidentemente positivi. No Vax oltre la pandemia Certo, la stragrande maggioranza degli italiani ha risposto affermativamente alla chiamata sanitaria, ma c’è ancora uno zoccolo duro che è irriducibile, e questo nonostante la realtà dei fatti: se siamo ad un passo dall’uscita dalla crisi pandemica è certamente grazie alla campagna vaccinale, a chi il vaccino lo ha fatto anche solo per preservare gli altri, piuttosto che sé stesso. I fatti accaduti questa notte confermano che, se la pandemia è ad un passo dalla fine (si ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 giugno 2022) Roma. La rabbia e il malcontento sono recidivi, duri da estirpare, così come l’astio nei confronti di tutto ciò che è sistema, quando nel sistema non ci si sente integrati, ascoltati e capiti. C’è un fondo comune, un fil rouge che accomuna le proteste e i malcontenti con il ripudio dogmatico dell’azione vaccinale che, come è noto, non ha mancato di sortire degli effetti evidentemente positivi. No Vax oltre la pandemia Certo, la stragrande maggioranza degli italiani ha risposto affermativamente alla chiamata sanitaria, ma c’è ancora uno zoccolo duro che è irriducibile, e questo nonostante la realtà dei fatti: se siamo ad un passo dall’uscita dalla crisi pandemica è certamente grazie alla campagna vaccinale, a chi il vaccino lo ha fatto anche solo per preservare gli altri, piuttosto che sé stesso. I fatti accaduti questa notte confermano che, se la pandemia è ad un passo dalla fine (si ...

Pubblicità

NuovoSud : Blitz no vax allo Spallanzani di Roma, scritte con 'i vaccini uccidono' - CorriereCitta : No Vax, il blitz notturno allo Spallanzani: ”I vaccini uccidono”. D’Amato: ”Vigliacchi senza rispetto” - liviofiorillo : RT @Agenzia_Ansa: Blitz no vax allo Spallanzani di Roma. Alcune scritte contro i vaccini sono comparse all'esterno dell'istituto. 'I vaccin… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Blitz no vax allo Spallanzani di Roma. Alcune scritte contro i vaccini sono comparse all'esterno dell… - DanieleDann1 : ?? Blitz #NoVax allo #Spallanzani di #Roma.Alcune scritte contro i #vaccini sono comparse all'esterno dell'istituto.… -