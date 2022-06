«Niente vertice straordinario per discutere del tetto al prezzo del gas». Naufraga la proposta lanciata da Draghi (Di venerdì 24 giugno 2022) Non ci saranno Consigli straordinari sull’energia a luglio per discutere di limiti al prezzo del gas. E’ la notizia che filtra dal Consiglio europeo in corso a Bruxelles. La proposta, riferiscono le fonti europee «è stata avanzata da un leader», il riferimento è al premier italiano Mario Draghi, ma non c’è stato «seguito», quindi non ci sarebbero le condizioni per un vertice straordinario. Nel Consiglio di oggi si stanno discutendo i temi legati all’energia. E, appunto, la proposta di un price cap per il gas, cioè di un prezzo massimo comune a cui acquistarlo, è stata «menzionata» ma non affrontata nel merito. Leggi anche: Tagli al gas russo, il Cremlino: «Nessun doppio gioco. Solo un problema di manutenzione» Gas, la Germania attiva la fase ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 giugno 2022) Non ci saranno Consigli straordinari sull’energia a luglio perdi limiti aldel gas. E’ la notizia che filtra dal Consiglio europeo in corso a Bruxelles. La, riferiscono le fonti europee «è stata avanzata da un leader», il riferimento è al premier italiano Mario, ma non c’è stato «seguito», quindi non ci sarebbero le condizioni per un. Nel Consiglio di oggi si stanno discutendo i temi legati all’energia. E, appunto, ladi un price cap per il gas, cioè di unmassimo comune a cui acquistarlo, è stata «menzionata» ma non affrontata nel merito. Leggi anche: Tagli al gas russo, il Cremlino: «Nessun doppio gioco. Solo un problema di manutenzione» Gas, la Germania attiva la fase ...

