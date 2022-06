Nicolas Bovi | chi è l’ex di Beatrice Valli e padre di suo figlio Alessandro? Età | fidanzata | Uomini e Donne | cosa fa nella vita | dove gioca | squadra | stipendio | FOTO | Instagram

Pubblicità

Solo Dilettanti

Classe 1995, Beatrice Valli è diventata mamma molto presto: aveva infatti solo 17 anni quando è nato Alessandro , il suo primogenito, bimbo frutto dalla relazione con il calciatore. La ...... che durante l'infanzia è stato poco presente, e il suo primogenito Alessandro , avuto a 17 anni dalla precedente relazione con il calciatore. Il bambino ha dedicato all'influencer e a ... CALCIO MERCATO: NICOLAS BOVI AL CASTELLARANO E DEVIS ZANNONI AL CARPINETI - solodilettanti.it Ecco tutto sulla loro esperienza nel dating show di Mediaset! Leggi anche: Nicolas Bovi, ex di Beatrice Valli, perché non c’era al matrimonio con Marco Fantini Cosa è successo In che rapporti sono ...Il docufilm sul matrimonio di Beatrice Valli e Marco Fantini arriva in tv su Real Time stasera 24 giugno alle ore 21 ...