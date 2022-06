(Di venerdì 24 giugno 2022) Questo articolo è apparso, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., lasui social fai fan che, di certo,non l’avevano mai. L’ironia dell’attrice colpisce ancora. L’attrice si è sempre descritta come una persona semplice e “goffa” fino all’inverosimile al di fuori del set. Per lei è in arrivo un traguardo molto importante, quello del matrimonio, che verrà celebrato

Pubblicità

YouMovies

... mentre per presenziare al lieto evento alcuni personaggi hanno fatto il loro ritorno, come Tina Amato (), Sandro Recalcati (Luca Capuano) ed Elena Monetmurro (Giulia Petrungaro). Probabile ...L'annuncio del lieto evento dei due attori è stato sommerso di like e commenti anche da altri attori nel cast della soap come, Giulia Arena, Giulia Vecchio, Pietro Masotti, Ilaria Rossi e ... Neva Leoni, la foto fa impazzire i fan: mai vista così prima Neva Leoni, la foto sui social fa impazzire i fan che, di certo, così non l'avevano mai vista. L'ironia dell'attrice colpisce ancora.Tina Amato è uno dei personaggi più discussi de Il Paradiso delle Signore. La soap in onda dal lunedì al venerdì su Rai1 continua ad essere acclamata dal pubblico e i suoi protagonisti sono molto segu ...