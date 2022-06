Nell’America sempre più spaccata, la Corte è nel mirino. Biden promette che “non finisce qui” (Di venerdì 24 giugno 2022) Il menù per il dibattito in vista delle elezioni di midterm del prossimo novembre è servito, e già c’è la corsa di rappresentanti, senatori e governatori di ambedue gli schieramenti a dire la loro sulla sentenza con cui la Corte Suprema ha rovesciato la Roe vs Wade, stabilendo che non esiste un diritto costituzionale all’aborto e che la materia deve tornare in capo agli stati (13 sono già pronti a vietare l’aborto in modo “automatico” e altri seguiranno a ruota). Una sentenza “crudele e scandalosa”, l’ha definita la speaker della Camera dei rappresentanti, Nancy Pelosi, mentre l’ex vicepresidente Mike Pence ha esultato, plaudendo alla “vittoria della vita”. Qualunque cosa avessero deciso i giudici, Nell’America divisa a metà e sempre più polarizzata, era certo che le piazze sarebbero state riempite da manifestanti. La ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 24 giugno 2022) Il menù per il dibattito in vista delle elezioni di midterm del prossimo novembre è servito, e già c’è la corsa di rappresentanti, senatori e governatori di ambedue gli schieramenti a dire la loro sulla sentenza con cui laSuprema ha rovesciato la Roe vs Wade, stabilendo che non esiste un diritto costituzionale all’aborto e che la materia deve tornare in capo agli stati (13 sono già pronti a vietare l’aborto in modo “automatico” e altri seguiranno a ruota). Una sentenza “crudele e scandalosa”, l’ha definita la speaker della Camera dei rappresentanti, Nancy Pelosi, mentre l’ex vicepresidente Mike Pence ha esultato, plaudendo alla “vittoria della vita”. Qualunque cosa avessero deciso i giudici,divisa a metà epiù polarizzata, era certo che le piazze sarebbero state riempite da manifestanti. La ...

