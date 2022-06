NBA Draft 2022, Paolo Banchero agli Orlando Magic come prima scelta assoluta (Di venerdì 24 giugno 2022) Paolo Banchero è la prima scelta del Draft Nba 2022, andato in scena nella notte italiana. Il 19enne italo-americano, con nonni di origini liguri, ha già dichiarato che giocherà per la nazionale azzurra. Per lui è arrivata la chiamata degli Orlando Magic, che avevano la numero uno di quest’anno. Banchero ha sovvertito i pronostici che lo davano come terza scelta assoluta agli Houston Rockets. Per la seconda volta nella storia un italiano ha l’onore di essere la prima scelta assoluta: prima di quest’anno era toccato ad Andrea Bargnani nel 2006. Dopo Banchero è toccato a Chat Holmgren ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 giugno 2022)è ladelNba, andato in scena nella notte italiana. Il 19enne italo-americano, con nonni di origini liguri, ha già dichiarato che giocherà per la nazionale azzurra. Per lui è arrivata la chiamata degli, che avevano la numero uno di quest’anno.ha sovvertito i pronostici che lo davanoterzaHouston Rockets. Per la seconda volta nella storia un italiano ha l’onore di essere ladi quest’anno era toccato ad Andrea Bargnani nel 2006. Dopoè toccato a Chat Holmgren ...

