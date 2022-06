Nautica, giro d’affari di 6,6 mld per la componentistica europea (Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) – Sempre più online, sempre più appassionante: il settore della Nautica si mostra dinamico e competitivo, pronto a contribuire allo sviluppo dell’economia europea e italiana, puntando in particolare su accessoristica, componentistica e vendita online. Stando all’analisi ‘Il mercato dell’accessoristica Nautica e il trend dell’e-Commerce nel settore’ realizzata da Cross Border Growth Capital per HiNelson, il comparto di accessori e componenti nautici infatti, nonostante una diminuzione di fatturato del 4,7% tra il 2019 e il 2020 dovuta alla curva pandemica, nel 2020 ha toccato quota 5,7 miliardi di euro e le attuali prospettive di crescita parlano di 6,6 miliardi di euro per il 2021 e di oltre 7 miliardi per il 2022. A chiudere il quadro per il prossimo futuro dell’accessoristica e ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) – Sempre più online, sempre più appassionante: il settore dellasi mostra dinamico e competitivo, pronto a contribuire allo sviluppo dell’economiae italiana, puntando in particolare su accessoristica,e vendita online. Stando all’analisi ‘Il mercato dell’accessoristicae il trend dell’e-Commerce nel settore’ realizzata da Cross Border Growth Capital per HiNelson, il comparto di accessori e componenti nautici infatti, nonostante una diminuzione di fatturato del 4,7% tra il 2019 e il 2020 dovuta alla curva pandemica, nel 2020 ha toccato quota 5,7 miliardi di euro e le attuali prospettive di crescita parlano di 6,6 miliardi di euro per il 2021 e di oltre 7 miliardi per il 2022. A chiudere il quadro per il prossimo futuro dell’accessoristica e ...

