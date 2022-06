Nasce la nuova Serie A, oggi il sorteggio del calendario (Di venerdì 24 giugno 2022) oggi, venerdì 24 giugno, a partire dalle ore 12:00 è in programma il sorteggio del calendario di Serie A per la stagione 2022-2023. La prima giornata si disputerà il prossimo 13 agosto, mentre la fine del campionato è fissato per il 4 giugno 2023. Rimane confermata la novità rivoluzionaria introdotta nella passata stagione, ossia la natura asimmetrica del calendario. Ciò significa che l’ordine delle gare del girone di ritorno non seguirà quello del girone d’andata. Soprattutto nei primi tre mesi, sarà un calendario molto fitto, per via dell’inizio imminente dei Mondiali. C’è anche un’altra novità: da quest’anno torna lo spareggio per lo scudetto, nell’eventualità che le due squadre di testa chiudano la stagione con gli stessi punti. Dove vedere il sorteggio del ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 24 giugno 2022), venerdì 24 giugno, a partire dalle ore 12:00 è in programma ildeldiA per la stagione 2022-2023. La prima giornata si disputerà il prossimo 13 agosto, mentre la fine del campionato è fissato per il 4 giugno 2023. Rimane confermata la novità rivoluzionaria introdotta nella passata stagione, ossia la natura asimmetrica del. Ciò significa che l’ordine delle gare del girone di ritorno non seguirà quello del girone d’andata. Soprattutto nei primi tre mesi, sarà unmolto fitto, per via dell’inizio imminente dei Mondiali. C’è anche un’altra novità: da quest’anno torna lo spareggio per lo scudetto, nell’eventualità che le due squadre di testa chiudano la stagione con gli stessi punti. Dove vedere ildel ...

