Napoli: sirene dalla Bundesliga per la mediana

La dirigenza azzurra sembrerebbe intenzionata a rivoluzionare la mediana del campo. Il reparto di centrocampo potrebbe subire imminenti addii e rimanere scoperto nella parte nevralgica del campo. A Napoli si sta facendo strada un nuovo nome dalla Bundesliga.

Napoli: Orel Mangala dalla Bundesliga

Centrocampista belga, classe '98, duttile ma fisico che può ricoprire tutti i ruoli della mediana. Con i possibili addii di Fabian Ruiz e Demme la parte nevralgica del campo rimarrebbe scoperta e la dirigenza azzurra sarebbe intenzionata ad un cambio radicale. Certamente Spalletti è in cerca di rinforzi a centrocampo, tra i nomi quotati Barak del Verona reduce di un buon campionato e Torreira, proprietà dell'Arsenal con un buon precedente nella Viola.

