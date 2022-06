Napoli, presentato neo Comitato liberazione camorra. Ruotolo: "Patto educativo non basta" (Di venerdì 24 giugno 2022) Conferenza di presentazione del neo Comitato di liberazione della camorra dell'Area Ovest di Napoli. Incontro con associazioni e con i parroci Don Fabio De Luca e Don Pasquale Giglio. Parlano il ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 giugno 2022) Conferenza di presentazione del neodidelladell'Area Ovest di. Incontro con associazioni e con i parroci Don Fabio De Luca e Don Pasquale Giglio. Parlano il ...

Pubblicità

antonellaa262 : Presentato al Pizza Village Napoli lo studio di mercato del CNA: l’analisi indica tra le cause la lentezza burocrat… - geaducci : Convegno SISCC, Napoli 23 e 24 giugno! Con Camilla Folena, ho presentato un paper sulla ricerca 'Saper comunicare d… - giuggiola900 : Lulù selassie doveva festeggiare il compleanno all'hotel di Napoli,tutto offerto tutto gratis ma al compleanno non… - Kappaellenet : Napoli, presentato il Centro per l’Agritech - luigifarinasi : Presentato al Pizza Village di Napoli, in corso sul lungomare Caracciolo sino al 26 giugno, lo studio di mercato de… -