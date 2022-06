Napoli, l'arcivescovo Battaglia è di nuovo positivo al Covid: ?cancellati tutti gli impegni (Di venerdì 24 giugno 2022) L'arcivescovo di Napoli, Mimmo Battaglia, è risultato nuovamente positivo al Covid, che lo aveva già colpito lo scorso anno. Battaglia, rende noto la Curia, è in isolamento... Leggi su ilmattino (Di venerdì 24 giugno 2022) L'di, Mimmo, è risultato nuovamenteal, che lo aveva già colpito lo scorso anno., rende noto la Curia, è in isolamento...

