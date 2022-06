Napoli, 280 euro al mese per 10 ore al giorno offerti a una commessa. Lei rifiuta e si sfoga su Tik Tok (Di venerdì 24 giugno 2022) Una vicenda che ha dell’incredibile quella successa a Napoli. Una commessa in un negozio avrebbe ricevuto uno “stipendio” (detto tra molte virgolette) di 280 euro al mese per lavorare dal lunedì al sabato. L’orario? Circa 10 ore al giorno per un totale, a conti fatti, di più di 60 ore a settimana. A denunciare la folle proposta di lavoro è una ragazza di 22 anni che ha pubblicato su TikTok gli screenshot di una conversazione che avrebbe avuto via chat con la titolare di un negozio di Napoli. Uno screenshot della conversazione tra la ragazza e la titolare del negozioIl botta e risposta e la denuncia: “Siete voi che non ci fate lavorare” La giovane di Napoli aveva risposto a un annuncio sui social per un lavoro da commessa in un negozio di abbigliamento. ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 24 giugno 2022) Una vicenda che ha dell’incredibile quella successa a. Unain un negozio avrebbe ricevuto uno “stipendio” (detto tra molte virgolette) di 280alper lavorare dal lunedì al sabato. L’orario? Circa 10 ore alper un totale, a conti fatti, di più di 60 ore a settimana. A denunciare la folle proposta di lavoro è una ragazza di 22 anni che ha pubblicato su TikTok gli screenshot di una conversazione che avrebbe avuto via chat con la titolare di un negozio di. Uno screenshot della conversazione tra la ragazza e la titolare del negozioIl botta e risposta e la denuncia: “Siete voi che non ci fate lavorare” La giovane diaveva risposto a un annuncio sui social per un lavoro dain un negozio di abbigliamento. ...

