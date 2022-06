Musica allo stato puro, è ‘fiesta total’ al Dum Dum Republic (Di venerdì 24 giugno 2022) Tempo di lettura: 6 minutiPaestum (Sa) – È “Fiesta Total” al Dum Dum Republic. Musica allo stato puro, come sempre suonata dal vivo. La folle, allegra carovana degli spiriti ribelli è pronta a sprigionare tutti i colori del mondo, dal Messico al Cilento, passando per Barcellona. La playa che sorge lungo la linea di confine dell’orizzonte, tra cielo e mare, diventa spazio di contaminazione, tra performance trascinanti e live esplosivi, tra ritmi pulsanti, sonorità world music, tropicalismi e contemporary vibes, nu cumbia irrefrenabile e selezioni nu roots. ROY PACI REMIX TOUR IL SABATO NOTTE SOTTO LE STELLE Il sabato notte del 25 giugno 2022 si illumina più forte al chiarore delle stelle con il “Rey della noche, il re de la fiesta”, l’unico, vero, indiscusso Capitano del Dum Dum, Roy Paci, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 24 giugno 2022) Tempo di lettura: 6 minutiPaestum (Sa) – È “Fiesta Total” al Dum Dum, come sempre suonata dal vivo. La folle, allegra carovana degli spiriti ribelli è pronta a sprigionare tutti i colori del mondo, dal Messico al Cilento, passando per Barcellona. La playa che sorge lungo la linea di confine dell’orizzonte, tra cielo e mare, diventa spazio di contaminazione, tra performance trascinanti e live esplosivi, tra ritmi pulsanti, sonorità world music, tropicalismi e contemporary vibes, nu cumbia irrefrenabile e selezioni nu roots. ROY PACI REMIX TOUR IL SABATO NOTTE SOTTO LE STELLE Il sabato notte del 25 giugno 2022 si illumina più forte al chiarore delle stelle con il “Rey della noche, il re de la fiesta”, l’unico, vero, indiscusso Capitano del Dum Dum, Roy Paci, ...

