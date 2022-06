Mourinho può sorridere: niente cicli di ferro nel calendario della Roma (Di venerdì 24 giugno 2022) Roma - La partenza lascia ben sperare. La Roma gioca la prima trasferta in casa della Salernitana, ora ideata dal grande ex Morgan De Sanctis , proprio come lo scorso anno e sempre ad agosto. ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 24 giugno 2022)- La partenza lascia ben sperare. Lagioca la prima trasferta in casaSalernitana, ora ideata dal grande ex Morgan De Sanctis , proprio come lo scorso anno e sempre ad agosto. ...

Mourinho può sorridere: niente cicli di ferro nel calendario della Roma Considerando che la stagione si è conclusa con la festa di Tirana, può essere un segnale incoraggiante per Mourinho . E per i tifosi, che accompagneranno la squadra in massa all'Arechi interrompendo ... Una Serie A mai vista prima ...stagione di un altro lider maximo come Capello (e noi tutti sappiamo di cosa fu capace Mourinho ... Perciò la variabile impazzita si chiama come sempre mercato, che ti può privare senza preavviso di un ... Corriere dello Sport Considerando che la stagione si è conclusa con la festa di Tirana,essere un segnale incoraggiante per. E per i tifosi, che accompagneranno la squadra in massa all'Arechi interrompendo ......stagione di un altro lider maximo come Capello (e noi tutti sappiamo di cosa fu capace... Perciò la variabile impazzita si chiama come sempre mercato, che tiprivare senza preavviso di un ... Mourinho può sorridere: niente cicli di ferro nel calendario della Roma