Mourinho: «Il calcio è cambiato negli ultimi vent’anni. La tecnologia…» (Di venerdì 24 giugno 2022) . Le parole del tecnico della Roma José Mourinho ha parlato ai microfoni Sky Sports UK di come la tecnologia stia cambiando il calcio. Ecco le parole del tecnico della Roma: «Il gioco è cambiato negli ultimi vent’anni. In termini di allenamento e metodologia abbiamo molti nuovi strumenti per analizzare una partita anche dalla panchina. Oggi ho a disposizione qualcosa che 20 anni fa era proibito: un monitor con una telecamera tattica che abbiamo negli stadi e che può darci diverse prospettive del campo. Sono apparse nuove dimensioni dello staff tecnico. Ora ci sono molte persone specializzate in diversi settori e si può condividere il lavoro. E’ una situazione diversa. Per fare un esempio, qualche tempo fa c’era solo il preparatore atletico. Ora c’è l’allenatore ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 giugno 2022) . Le parole del tecnico della Roma Joséha parlato ai microfoni Sky Sports UK di come la tecnologia stia cambiando il. Ecco le parole del tecnico della Roma: «Il gioco è. In termini di allenamento e metodologia abbiamo molti nuovi strumenti per analizzare una partita anche dalla panchina. Oggi ho a disposizione qualcosa che 20 anni fa era proibito: un monitor con una telecamera tattica che abbiamostadi e che può darci diverse prospettive del campo. Sono apparse nuove dimensioni dello staff tecnico. Ora ci sono molte persone specializzate in diversi settori e si può condividere il lavoro. E’ una situazione diversa. Per fare un esempio, qualche tempo fa c’era solo il preparatore atletico. Ora c’è l’allenatore ...

