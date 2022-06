Mountain bike, i convocati dell’Italia per gli Europei juniores/under: 16 azzurri ad Anadia (Di venerdì 24 giugno 2022) Mirko Celestino, CT della Nazionale Italiana di Mountain bike, ha diramato le convocazioni per gli Europei juniores e under 23, che andranno in scena ad Anadia (Portogallo) dal 30 giugno al 3 luglio. Sono stati selezionati 16 azzurri, il CT ha dichiarato di puntare in particolar modo sulla staffetta e di avere scelto i ragazzi più in forma in questo momento. Mirko Celestino ha poi proseguito nella sua analisi: “Affronteremo percorsi impegnativi, senza salite lunghe. Piuttosto si tratta di saliscendi nervosi che, uniti al caldo, renderanno la prova selettiva. A livello internazionale giovanile è facile trovare avversari inediti, ora sta facendo bene una nazione come il Cile tra gli under 23. Poi ci sono le nazioni che per tradizione sanno sempre ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022) Mirko Celestino, CT della Nazionale Italiana di, ha diramato le convocazioni per gli23, che andranno in scena ad(Portogallo) dal 30 giugno al 3 luglio. Sono stati selezionati 16, il CT ha dichiarato di puntare in particolar modo sulla staffetta e di avere scelto i ragazzi più in forma in questo momento. Mirko Celestino ha poi proseguito nella sua analisi: “Affronteremo percorsi impegnativi, senza salite lunghe. Piuttosto si tratta di saliscendi nervosi che, uniti al caldo, renderanno la prova selettiva. A livello internazionale giovanile è facile trovare avversari inediti, ora sta facendo bene una nazione come il Cile tra gli23. Poi ci sono le nazioni che per tradizione sanno sempre ...

Pubblicità

sardanews : Un gelato dopo una corsa in mountain bike, sabato i giovanissimi a San Nicolò d’Arcidano - BNostos : Il Parco Marino del Plemmirio è una vera e propria oasi ricca di bellezze naturalistiche. A circa 10 km da Siracu… - albertoferrac : @PinuccioDonvito Dimentichi che con Conte ti danno in omaggio una batteria di pentole e alle prime 10 chiamate anch… - otiskane : @CittadinaJ @YoshiIrai Ha detto che il padre avrebbe messo la differenza e a me è successa la medesima cosa per la… - RuoteAmatoriali : La mountain bike a Moschiano raddoppia, non solo granfondo ma anche il campionato regionale marathon FCI Campania… -