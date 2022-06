Motomondiale: Gp Olanda, Munoz il più veloce nelle prime libere Moto3 sul bagnato (Di venerdì 24 giugno 2022) Assen, 24 giu. - (Adnkronos) - Inizia con il bagnato il fine settimana del Gran Premio d'Olanda, undicesimo appuntamento del Motomondiale. Nella classe Moto3 il più veloce è lo spagnolo David Munoz su Ktm in 1'52$406 con 283 millesimi di vantaggio sul turco Deniz Oncu, suo compagno di marca. Terzo posto per il britannico John McPhee (Husqvarna), quarto il giapponese Tatsuki Suzuki (Honda) e quinto Alberto Surra (Honda), il milgiore dei piloti italiani. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022) Assen, 24 giu. - (Adnkronos) - Inizia con ilil fine settimana del Gran Premio d', undicesimo appuntamento del. Nella classeil piùè lo spagnolo Davidsu Ktm in 1'52$406 con 283 millesimi di vantaggio sul turco Deniz Oncu, suo compagno di marca. Terzo posto per il britannico John McPhee (Husqvarna), quarto il giapponese Tatsuki Suzuki (Honda) e quinto Alberto Surra (Honda), il milgiore dei piloti italiani.

