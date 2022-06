(Di venerdì 24 giugno 2022) Assen, 24 giu. - (Adnkronos) - Si è conclusa la seconda sessione di provedel Gp d'nella classe MotoGP ad Assen su pista ancora umida a causa della pioggia caduta in mattinata. Il piùè stato Francesco 'Pecco'su Ducati che ha girato in 1'33"274 davanti allo spagnolo dell'Aprilia Aleix Espargaro (1'33"452) e al francese della Yamaha Fabio Quartararo (1'33"579). Quarto tempo per lo spagnolo della Suzuki Alex Rins (1'33"611) che si è lasciato alle spalle l'australiano della Ducati Jack Miller (1'33"833) e il connazionale e compagno di squadra Joan Mir (1'33"899).

Pubblicità

TV7Benevento : Motomondiale: Gp Olanda, Bagnaia il più veloce nelle seconde libere - - TV7Benevento : Motomondiale: Gp Olanda, Miller davanti a tutti in prime libere MotoGp - - zazoomblog : Motomondiale: Gp Olanda Munoz il più veloce nelle prime libere Moto3 sul bagnato - #Motomondiale: #Olanda #Munoz… - TV7Benevento : Motomondiale: Gp Olanda, Munoz il più veloce nelle prime libere Moto3 sul bagnato - - gponedotcom : Ultimo appuntamento prima della pausa estiva per il Motomondiale: ecco la programmazione completa del round del TT… -

di Fabio Belli) DIRETTA MOTOGP: GP2022 ASSEN La diretta della MotoGp fa tappa ad Assen: si corre il Gp2022 , un appuntamento storico per ilperché questa è l'università ...Chi sperava che la pioggia olandese placasse la sua ira, lo ha fatto invano. Ha continuato a cadere copiosa l'acqua sul Van Drenthe, circuito sede del Gran Premio di. I protagonisti della classe Moto3 hanno affrontato il secondo turno di prove libere in condizioni simili se non più estreme di quelle registrate stamani. I tempi sul giro, comunque, sono stati ...ASSEN - Pecco Bagnaia è il più veloce nella seconda sessione di prove libere al Gran Premio d'Olanda, undicesimo appuntamento stagionale della MotoGp. Il pilota della Ducati, sul circuito di Assen, ...ASSEN-E' di Pecco Bagnaia il miglior tempo nelle prove libere 2 al Gran Premio d'Olanda, valevole per l'undicesima tappa del Mondiale 2022 di MotoGp. Il pilota della Ducati, sul circuito di Assen, ...