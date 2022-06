MotoGP, GP Olanda: pioggia padrona ad Assen, chi è il favorito? Bagnaia cerca la reazione (Di venerdì 24 giugno 2022) La MotoGP si è trasferita dal Sachsenring ad Assen, affrontando contestualmente anche un radicale cambiamento climatico. Dalla canicola sassone si è passati alla pioggia olandese. Difatti nella giornata odierna la FP1 si è disputata sotto un diluvio, mentre Giove Pluvio ha concesso una tregua nel pomeriggio, consentendo di montare gomme slick nella seconda parte dell’FP2. Ovviamente l’incognita meteorologica sarà uno dei temi forti delle prossime due giornate. Le previsioni danno per certi scrosci di pioggia, ma nessuno può sapere con precisione quando e con che intensità si presenteranno sul circuito del Drenthe. La variabile, peraltro, è doppia. Potremmo avere qualifiche e gara entrambe sul bagnato, oppure ambedue sull’asciutto. Al contempo non si può neppure scartare l’ipotesi di una griglia di partenza formata in ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022) Lasi è trasferita dal Sachsenring ad, affrontando contestualmente anche un radicale cambiamento climatico. Dalla canicola sassone si è passati allaolandese. Difatti nella giornata odierna la FP1 si è disputata sotto un diluvio, mentre Giove Pluvio ha concesso una tregua nel pomeriggio, consentendo di montare gomme slick nella seconda parte dell’FP2. Ovviamente l’incognita meteorologica sarà uno dei temi forti delle prossime due giornate. Le previsioni danno per certi scrosci di, ma nessuno può sapere con precisione quando e con che intensità si presenteranno sul circuito del Drenthe. La variabile, peraltro, è doppia. Potremmo avere qualifiche e gara entrambe sul bagnato, oppure ambedue sull’asciutto. Al contempo non si può neppure scartare l’ipotesi di una griglia di partenza formata in ...

