MotoGP | GP Olanda Assen 2022 Morbidelli | “Ho ostacolato Bastianini | penalità giusta”

"Sono andato fuori pista alla 11, sono rientrato e arrivava Enea e l'ho ostacolato, ci sta. La gara scorsa Miller ha fatto il podio nonostante il long lap, è tossa ma si fa". È lucido e onesto Franco Morbidelli nell'analisi, fatta ai microfoni di Sky Sport, di quanto successo nelle prove libere del GP di Olanda 2022 di MotoGP, in cui per ben due volte ha ostacolato Enea Bastianini, meritandosi un log lap penalty da scontare poi nella gara di domenica.

