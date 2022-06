MotoGp, Gp Olanda 2022, Bastianini: “Sono stato penalizzato da Morbidelli” (Di venerdì 24 giugno 2022) Un furioso Enea Bastianini si è scagliato duramente contro Franco Morbidelli ai microfoni di Sky Sport dopo la fine delle FP2 di MotoGp del Gran Premio d’Olanda 2022. Ecco le sue parole: “Franco per due volte si è messo in mezzo. Non ho capito perché abbia fatto una cosa del genere. Ho presentato un ricorso perché Sono cose che in MotoGp non andrebbero fatte. Franco non penso l’abbia fatto apposta, ma va penalizzato. Per noi l’importante è entrare in Q2. La prima volta è andata bene, la seconda ho rischiato di prenderlo in pieno. Ho preso di nuovo la bandiera a scacchi per pochissimo, magari sarei già in Q2. Ad ogni modo domattina avremo modo di rifarci. Spero che sia ancora asciutto”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 24 giugno 2022) Un furioso Eneasi è scagliato duramente contro Francoai microfoni di Sky Sport dopo la fine delle FP2 didel Gran Premio d’. Ecco le sue parole: “Franco per due volte si è messo in mezzo. Non ho capito perché abbia fatto una cosa del genere. Ho presentato un ricorso perchécose che innon andrebbero fatte. Franco non penso l’abbia fatto apposta, ma va. Per noi l’importante è entrare in Q2. La prima volta è andata bene, la seconda ho rischiato di prenderlo in pieno. Ho preso di nuovo la bandiera a scacchi per pochissimo, magari sarei già in Q2. Ad ogni modo domattina avremo modo di rifarci. Spero che sia ancora asciutto”. SportFace.

