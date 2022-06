Montefusco: ''Dybala al Napoli? Come fa a venire se mancano i soldi per tenere Mertens o Koulibaly?'' (Di venerdì 24 giugno 2022) A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Enzo Montefusco, allenatore. Questo quanto detto dall'ex calciatore del Napoli: “Vediamo che Napoli sarà. Si parla tanto dei calciatori su chi va via e chi deve arrivare, la solita confusione che si fa di questi periodi. Ora sappiamo di certo che mancano Insigne e qualche altro calciatore. -afferma Montefusco - Il Napoli ha preso Olivera e Kvaratskhelia, ma dobbiamo vederli in Italia. Mi piace osservare per poi dire la mia. Dybala? Il Napoli Come fa a dargli l’ingaggio che prende? Io lo reputo adatto alla piazza di Napoli. Come fa a venire quando non hai i soldi per tenere ... Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 24 giugno 2022) A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Enzo, allenatore. Questo quanto detto dall'ex calciatore del: “Vediamo chesarà. Si parla tanto dei calciatori su chi va via e chi deve arrivare, la solita confusione che si fa di questi periodi. Ora sappiamo di certo cheInsigne e qualche altro calciatore. -afferma- Ilha preso Olivera e Kvaratskhelia, ma dobbiamo vederli in Italia. Mi piace osservare per poi dire la mia.? Ilfa a dargli l’ingaggio che prende? Io lo reputo adatto alla piazza difa aquando non hai iper...

