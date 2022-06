Monopattini a Roma, arriva la stretta del Campidoglio: le nuove regole (Di venerdì 24 giugno 2022) Roma – La Giunta di Roma Capitale ha approvato una delibera con le linee guida per l’autorizzazione dei servizi di noleggio in sharing di Monopattini e ebike. Con il nuovo bando, a partire dal 1º gennaio 2023, gli operatori passeranno dagli attuali 7 a 3; con i mezzi che dagli attuali 14.500 diventeranno al massimo 9mila, di cui 3mila nelle zone centrali e i restanti equamente divisi tra gli altri Municipi. Le ebike diminuiranno da 12.500 a 9mila. Specificamente per i Monopattini viene stabilito che sarà compito del Comune individuare le nuove aree no parking e dove realizzare gli stalli. Verrà introdotta anche la distanza minima di 70 metri tra gli stock di mezzi dello stesso operatore, che potrà piazzare non più di 5 unità. Per chiudere il noleggio servirà fotografare il mezzo nello stallo e spedire ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 24 giugno 2022)– La Giunta diCapitale ha approvato una delibera con le linee guida per l’autorizzazione dei servizi di noleggio in sharing die ebike. Con il nuovo bando, a partire dal 1º gennaio 2023, gli operatori passeranno dagli attuali 7 a 3; con i mezzi che dagli attuali 14.500 diventeranno al massimo 9mila, di cui 3mila nelle zone centrali e i restanti equamente divisi tra gli altri Municipi. Le ebike diminuiranno da 12.500 a 9mila. Specificamente per iviene stabilito che sarà compito del Comune individuare learee no parking e dove realizzare gli stalli. Verrà introdotta anche la distanza minima di 70 metri tra gli stock di mezzi dello stesso operatore, che potrà piazzare non più di 5 unità. Per chiudere il noleggio servirà fotografare il mezzo nello stallo e spedire ...

Agenzia_Ansa : La Cnn contro i monopattini a Roma. L'emittente televisiva statunitense sul suo sito denuncia l'invasione di 'più d… - Agenzia_Ansa : A Roma regole per i monopattini, targa metallica e noleggi solo per maggiorenni. Tetto velocità a 20km e foto del p… - romamobilita : #Roma #viabilità Dalla Giunta via libera alle nuove regole per i monopattini. Si parte a gennaio. Diminuiscono oper… - CorriereCitta : Roma, troppi monopattini e poche regole: arrivano targhe, limiti di velocità e parcheggi - Gazzetta_it : Stretta sui monopattini elettrici, nuove regole più stringenti -