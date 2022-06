Mondiali nuoto | riscatto Quadarella | è bronzo negli 800 sl

Pubblicità

Prestazione abbastanza convincente di Benedetta Pilato aididi Budapest. Dopo l'oro di lunedì nei 100 rana, l'azzurra ha fatto segnare il miglior tempo assoluto nelle semifinali dei 50 rana e si è confermata una delle favorite in questa ...Quarto posto amaro per Margherita Panziera aidi. Nella Duna Arena di Budapest la nativa di Montebelluna ha chiuso i 200 dorso in crescendo ma non è riuscita a salire sul podio per 31 centesimi. L'oro è andato all'australiana ...Penultima giornata di gare nella Duna Arena di Budapest (Ungheria), sede dei Mondiali 2022 di nuoto in vasca lunga. Nell’impianto magiaro tante gare di un certo livello che hanno regalato emozioni e ...Simona Quadarella interviene ai microfoni di Rai Sport dopo la medaglia di bronzo conquistata negli 800m stile libero femminili ai Mondiali di Budapest 2022.