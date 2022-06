Mondiali di nuoto, Pilato in finale nei 50 rana: “Me la posso giocare” (Di venerdì 24 giugno 2022) Budapest – La sua vasca, la sua gara. Benedetta Pilato nuota i 50 rana in 29?83 ai Mondiali di nuoto a Budapest, con apparente facilità nella Duna Arena dove nella primavera del 2021 ha portato il record mondiale sul 29?30 prima di vincere l’oro europeo. La vice campionessa mondiale, iridata dei 100 pochi giorni fa, appare sicura e divertita e firma il miglior tempo delle semifinali seppur nuotati tre centesimi oltre al crono della batteria. La diciassettenne tarantina punta chiaramente alla doppietta, ma ammette un pizzico di stanchezza negli ultimi 15 metri. “Si va in finale, a prescindere dal tempo l’importante è mettere sempre la mano davanti. Sono un po’ stanca, anche stamattina negli ultimi 15 metri ho faticato un po’. Comunque le sensazioni sono buone. Non sono al top della forma, ma me la ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 24 giugno 2022) Budapest – La sua vasca, la sua gara. Benedettanuota i 50in 29?83 aidia Budapest, con apparente facilità nella Duna Arena dove nella primavera del 2021 ha portato il record mondiale sul 29?30 prima di vincere l’oro europeo. La vice campionessa mondiale, iridata dei 100 pochi giorni fa, appare sicura e divertita e firma il miglior tempo delle semifinali seppur nuotati tre centesimi oltre al crono della batteria. La diciassettenne tarantina punta chiaramente alla doppietta, ma ammette un pizzico di stanchezza negli ultimi 15 metri. “Si va in, a prescindere dal tempo l’importante è mettere sempre la mano davanti. Sono un po’ stanca, anche stamattina negli ultimi 15 metri ho faticato un po’. Comunque le sensazioni sono buone. Non sono al top della forma, ma me la ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Sviene la nuotatrice Alvarez, le immagini del soccorso. L'atleta è stata salvata in extremis dall'allenatrice dopo… - Eurosport_IT : ????????????????????????????????!!!! ???????? Quadarella è bronzo Mondiale negli 800 stile libero! Che spettacolo Simo!!!… - LaStampa : Panico ai Mondiali di nuoto, una sincronetta crolla in acqua - Fprime86 : RT @SkySport: ULTIM'ORA NUOTO Mondiali Budapest, Quadarella bronzo negli 800 sl Oro alla Ledecky, argento per l'australiana Melverton #SkyS… - ItaliaNotizie24 : Quadarella di bronzo negli 800 sl ai Mondiali di nuoto -