Mondiali di nuoto 2022, gli italiani in finale oggi: orari e dove vederli - Sport - Altri Sport - quotidiano.net (Di venerdì 24 giugno 2022) Margherita Panziera Budapest (Ungheria), 24 giugno 2022 - Forza Lorenzo, Margherita, Simona e 4x200 stile libero mista. In questo venerdì 24 giugno , saranno tre gli italiani impegnati in una ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022) Margherita Panziera Budapest (Ungheria), 24 giugno- Forza Lorenzo, Margherita, Simona e 4x200 stile libero mista. In questo venerdì 24 giugno , saranno tre gliimpegnati in una ...

Pubblicità

LaStampa : Panico ai Mondiali di nuoto, una sincronetta crolla in acqua - Agenzia_Ansa : Sviene la nuotatrice Alvarez, le immagini del soccorso. L'atleta è stata salvata in extremis dall'allenatrice dopo… - Agenzia_Ansa : Paura alla finale del singolo libero di nuoto sincronizzato ai Mondiali. La statunitense Alvarez è stata colta da u… - AnnaLizzy68 : RT @natalinogori51: @EnricoLetta STRANO MALORE AI MONDIALI DI NUOTO - C’è da chiedersi come mai così tanti malori strani e sospetti in sogg… - Deiana_Luca9 : RT @Gazzetta_it: Mondiali nuoto, avanti Ceccon, Pilato, Paltrinieri -