Milano | Passaro super | vola in “semi” Out Gigante | si ritira Darderi

Pubblicità

zazoomblog : Milano: Passaro super vola in “semi”. Si ritira Darderi - #Milano: #Passaro #super #“semi”. - Tennis_Ita : Challenger Milano: Darderi, Passaro e Gigante nei quarti di finale - RassegnaZampa : #Tennis Sorpresa a Milano: Gigante batte Cecchinato. Vince anche Passaro - Gazzetta_it : Sorpresa a Milano: Gigante batte Cecchinato. Vince anche Passaro #tennis - zazoomblog : Milano: Gigante vince il derby contro “Ceck” bene Passaro - #Milano: #Gigante #vince #derby -

È di Matteo Gigante il derby contro Marco Cecchinato all'Aspria Tennis Cup, il Challenger disu terra battuta. Un risultato che è una conferma: il ragazzo classe 2002 sta trovando ottimi risultati a questi livelli. Il 7 - 6 6 - 1 rifilato all'ex semifinalista del Roland Garros - testa ...Matteo Gigante e Francesco, che ha sconfitto facilmente il canadese Galarneau 6 - 3, 6 - 1. Per riuscirci, dovranno sconfiggere venerdì Durasovic e Marozsan. Dall'altra parte del tabellone i ...Sono tre gli azzurri nei quarti di finale dell'Aspria Tennis Cup 2022. Durasovic sorprende Brancaccio, è Gigante show nel derby con Cecchinato ...Venerdì importante per Camila Giorgi, che sull’erba di Eastbourne cerca la prima finale del suo 2022. L’azzurra sfiderà Jelena Ostapenko in semifinale al WTA 500 inglese: match in programma sul Centre ...