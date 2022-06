Milano: obiettivo “semi” per Darderi, Passaro e Gigante (Di venerdì 24 giugno 2022) La sesta giornata dell'“ASPRIA Tennis Cup – Trofeo BCS”, torneo Challenger organizzato sui campi del club meneghino, prevede la disputa dei quarti di finale. Tre azzurri si giocano un posto tra i migliori quattro Leggi su federtennis (Di venerdì 24 giugno 2022) La sesta giornata dell'“ASPRIA Tennis Cup – Trofeo BCS”, torneo Challenger organizzato sui campi del club meneghino, prevede la disputa dei quarti di finale. Tre azzurri si giocano un posto tra i migliori quattro

Pubblicità

ATolomieri : RT @eleonora_trotta: #Frattesi, giornata di incontri a Milano per #TiagoPinto. Il dg giallorosso ha fretta: l'obiettivo è chiudere l'operaz… - verdegustoit : Tra i ristoranti con dehors a #Milano c'è Particolare. Da poco ampliato, l’ampio dehors interno con i suoi divanett… - kilojhi : @Mary_Cric Tweet banale con l'obiettivo di aizzare le solite banali questioni e presente rivalità tra Roma e Milano. - TeleradioNews : Tutto pronto per festa finale del summer camp organizzato dalle Celebration Italia e L’ istituto don Milano - Cas… - FinallyMichele : @_IlBoris @smgii1908 a parte che l'obiettivo è giocare un calcio europeo e fare bene in europa, quindi Conte a che… -