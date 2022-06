Milano Cortina 2026 | Bach | “Altra pietra militare per la parità di genere”

(Di venerdì 24 giugno 2022) Quella dei Giochi Olimpici Invernali disarà l’edizione più equilibrata difino ad oggi, con il 47% di partecipazione femminile. Il programma è stato approvato dall’Executive Board (EB) del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) sulla base delle raccomandazioni della Olympic Program Commission (OPC), che ha valutato le proposte delle Federazioni Internazionali. Sono stati inseriti otto nuovi eventi, con una forte attenzione all’uguaglianza di. “Abbiamo compiuto progressi significativi per colmare il divario diai Giochi Olimpici Invernali. Stiamo passando dal 40 per cento di partecipazione femminile a Sochi 2014 al 47 a. Ci impegniamo a continuare a promuovere ladi ...

fattoquotidiano : Olimpiadi Milano-Cortina: Sala, Zaia&C. scrivono a Draghi: “Non ci sono soldi né sponsor”. Le solite lacrime di coc… - sportface2016 : #MilanoCortina 2026 #Bach : 'Altra pietra militare per la parità di genere' - Valter41271244 : RT @antimafia2000: #Milano-#Cortina: la #Ndrangheta ha già allungato lo sguardo sugli #appalti - antimafia2000 : #Milano-#Cortina: la #Ndrangheta ha già allungato lo sguardo sugli #appalti - BiathlonAzzurro : L'ufficio esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) non ha aderito alla richiesta dell'IBU di integrare… -

Intanto la DIA esegue il primo arresto Grande attesa per le prossime olimpiadi invernali che nel 2026 si terranno trad'Ampezzo e, anche se mancano ancora quattro anni all'inizio dei ...Il Comitato Olimpico Internazionale ha definito nella giornata odierna diverse novità in vista della Olimpiadi invernali di2026. Tolto il team event di sci alpino, saranno invece otto le nuove gare; si tratta de: la prova sprint maschile (18 atleti) e femminile (18), la staffetta mista dello sci alpinismo ... AI giochi invernali di Milano-Cortina ci saranno 8 nuove gare per arrivare alla parità di genere Quella dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 sarà l’edizione più equilibrata di genere fino ad oggi, con il 47% di partecipazione femminile. Il programma è stato approvato ...Il Comitato Olimpico Internazionale ha definito nella giornata odierna diverse novità in vista della Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Tolto il team event di sci alpino, saranno invece otto ...