Milano, baby pusher contro una mamma: "dammi i soldi, altrimenti buco tuo figlio" (Di venerdì 24 giugno 2022) . Su di loro pendono accuse pesanti Due ragazzini di 14 e 15 anni si sono rivolti alla madre di un loro coetaneo, vantando un credito di 150 euro per l'acquisto di marjuana. La richiesta del denaro è stata accompagnata da una minaccia esplicita: "dammi i soldi, altrimenti buco tuo figlio". La vicenda è accaduta a Desio, a Nord di Milano, e quando la situazione ha iniziato a degenerare, il giovane ha chiesto aiuto alla madre. Dalle conversazioni nelle chat che il giovane intratteneva con i due baby pusher sono emerse ripetute minacce. Milano Today ne riporta alcune: "Non mi far usare le maniere forti (…) è chiaro o hai bisogno di due schiaffi per capirlo".

