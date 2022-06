Milan, su Romagnoli c’è anche il Newcastle: offerta da 4 milioni (Di venerdì 24 giugno 2022) Secondo quanto riferito dal Corriere dello sport, su Romagnoli si è fatto avanti il Newcastle con una proposta d’ingaggio da 4... Leggi su calciomercato (Di venerdì 24 giugno 2022) Secondo quanto riferito dal Corriere dello sport, susi è fatto avanti ilcon una proposta d’ingaggio da 4...

Pubblicità

BROWEA : RT @LALAZIOMIA: Milan, su Romagnoli c’è anche il Newcastle: offerta da 4 milioni - LALAZIOMIA : Milan, su Romagnoli c’è anche il Newcastle: offerta da 4 milioni - sportli26181512 : Milan, su Romagnoli c’è anche il Newcastle: offerta da 4 milioni: Secondo quanto riferito dal Corriere dello sport,… - sportli26181512 : Juve, Romagnoli soluzione low-cost: Alessio Romagnoli potrebbe andare alla Juventus: Il classe 1995 in scadenza tra… - MilanLiveIT : ????Il #Newcastle vuole #Romagnoli: via libera per il #Milan per #Botman? -