Milan, sfuma Botman! Due nomi dalla Serie A per la difesa e ritorno di fiamma a centrocampo (Di venerdì 24 giugno 2022) Il calciomercato del Milan non è ancora decollato. I campioni d’Italia sono molto attivi per rinforzare la rosa da mettere a disposizione di Stefano Pioli, al momento l’unica certezza riguarda l’attaccante Origi. Il club rossonero si muove per chiudere almeno altre tre trattative: un difensore, un centrocampista e un altro attaccante. Sembrava fatta per l’arrivo di Sven Botman del Lille. Il calciatore è però sfumato, il difensore ha infatti trovato l’accordo con il Newcastle. A questo punto potrebbero arrivare due difensori dalla Serie A: Acerbi dalla Lazio e Milenkovic dalla Fiorentina. Per il centrocampo si è registrato un ritorno di fiamma. Si tratta di Romain Faivre del Lione, un vecchio pallino dei rossoneri. Il francese è ancora ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 24 giugno 2022) Il calciomercato delnon è ancora decollato. I campioni d’Italia sono molto attivi per rinforzare la rosa da mettere a disposizione di Stefano Pioli, al momento l’unica certezza riguarda l’attaccante Origi. Il club rossonero si muove per chiudere almeno altre tre trattative: un difensore, un centrocampista e un altro attaccante. Sembrava fatta per l’arrivo di Sven Botman del Lille. Il calciatore è peròto, il difensore ha infatti trovato l’accordo con il Newcastle. A questo punto potrebbero arrivare due difensoriA: AcerbiLazio e MilenkovicFiorentina. Per ilsi è registrato undi. Si tratta di Romain Faivre del Lione, un vecchio pallino dei rossoneri. Il francese è ancora ...

Pubblicità

SkySport : #Botman al #Newcastle, affare in chiusura: sfuma un obiettivo per il Milan #SkySport - CalcioWeb : #Botman passa al Newcastle, sfuma un obiettivo del #Milan. I rossoneri adesso puntano due obiettivi in #SerieA - ArmandaGelsomin : RT @SkySport: #Botman al #Newcastle, affare in chiusura: sfuma un obiettivo per il Milan #SkySport - MarcosPalermo : Invece di scrivere tweet tristi, non avete il coraggio di scrivere Milan beffato? O sfuma l'affare? - milan_hell_ : UFFICIALE: sfuma Botman, accordo raggiunto tra Newcastle e Lille, il giocatore ha deciso di non aspettare il Milan… -