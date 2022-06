MILAN NEWS – Il calendario completo della Serie A 2022/23 (Di venerdì 24 giugno 2022) Oggi è stato reso noto il calendario della Serie A 2022/23, con il MILAN che giocherà da campione in carica. Nella video NEWS il calendario rossonero, con tutti gli impegni. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 24 giugno 2022) Oggi è stato reso noto il/23, con ilche giocherà da campione in carica. Nella videoilrossonero, con tutti gli impegni.

