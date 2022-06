Milan - Monza derby di Berlusconi il 23 ottobre

(Di venerdì 24 giugno 2022) Il '' fra ile ildi, assolutamente inedito in Serie A, è in programma all'11/a giornata, il 23, a San Siro. Il ritorno si disputerà allo stadio Brianteo di...

GiovaAlbanese : Calendario #Juventus #SerieA GIRONE D'ANDATA ?? Sassuolo ? Sampdoria ?? Roma ?? Spezia ? Fiorentina ?? Salernitana ? Mo… - GoalItalia : La prima giornata della #SerieA 2022-2023 ?? Fiorentina-Cremonese Verona-Napoli Juventus-Sassuolo Lazio-Bologna Lec… - GiovaAlbanese : Calendario #Juventus #SerieA GIRONE DI RITORNO ?? Monza ? Salernitana ?? Fiorentina ? Spezia ?? Torino ? Roma ?? Sampdo… - LoZoCo : RT @Napoli_Report: #SerieA 22/23 #Napoli: 1ª Verona?? 2ª Monza?? 3ª Fiorentina?? 4ª Lecce?? 5ª Lazio?? 6ª Spezia?? 7ª Milan?? 8ª Torino?? 9ª Cr… - sononatapigra : RT @Napoli_Report: #SerieA 22/23 #Napoli: 1ª Verona?? 2ª Monza?? 3ª Fiorentina?? 4ª Lecce?? 5ª Lazio?? 6ª Spezia?? 7ª Milan?? 8ª Torino?? 9ª Cr… -

FIORENTINA - CREMONESE HELLAS VERONA - NAPOLI JUVENTUS - SASSUOLO LAZIO - BOLOGNA LECCE - INTER- UDINESE- TORINO SALERNITANA - ROMA SAMPDORIA - ATALANTA SPEZIA - EMPOLIQuesta la prima giornata: Fiorentina - Cremonese; Verona - Napoli; Juventus - Sassuolo; Lazio - Bologna; Lecce - Inter;- Udinese;- Torino; Salernitana - Roma; Sampdoria - Atalanta; ...Mettetevi comodi, quest’anno le vostre agende dovrete farle in anticipo. Complice anche l’inizio del campionato prima di Ferragosto, la Serie A si muove prima e, mettendosi anche ...Per la Fiorentina di mister Italiano, l'ultima gara prima della sosta per il Mondiale sarà con il Milan di Pioli alla 15ª giornata, in casa dei rossoneri. Mentre la partita di ripresa nel primo turno ...