(Di venerdì 24 giugno 2022) Ilsi prepara a ripartire ma deve registrare l’interferenza dei club diLeague per un gioiello da tempo nel mirino. Con il sorteggio del calendario andato in scena oggi si può dire che la Serie A 2022/2023 abbia avuto ufficialmente inizio. Il via sul campo è previsto il prossimo 13 agosto, quello delle Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

Shxdxw02 : Milan Udinese alla prima giornata, di nuovo. Qualcuno tagli le mani a Udogie, grazie. #SerieA #Milan #Wearechamp19ns - SOPAZZOEMALATO : RT @PierinoSuperTru: Sto leggendo cose su #Dybala di alcuni interisti che a leggere mi prudono le mani. Chi lo reputa “solo” una ciliegina… - Micky_Rassara : Discusso il rigore in Milan-Roma per mani di Abraham ahah Pardo è disgustoso #DAZN #calendarioSerieA - INeroblu : RT @PierinoSuperTru: Sto leggendo cose su #Dybala di alcuni interisti che a leggere mi prudono le mani. Chi lo reputa “solo” una ciliegina… - DarFor90 : RT @PierinoSuperTru: Sto leggendo cose su #Dybala di alcuni interisti che a leggere mi prudono le mani. Chi lo reputa “solo” una ciliegina… -

SerieANews

...Skriniar si sarebbe convinto della cessione e avrebbe detto sì al PSG. Le ultime resistenze ...del PSG è atteso nei prossimi giorni per riuscire a portare a dama l'operazione e mettere lesu ...Dybala a zero è l'occasione più importante del calciomercato, alsarebbe un colpaccio sensazionale, come regalo Scudetto. Quindi tutto e nelledi Paulo, scegliendo Paolo, sicuramente avrà ... Milan, mani nei capelli per Maldini: dalla Premier rovinano i piani (ANSA) - MILANO, 24 GIU - "Polemiche sui prezzi di Dazn La Lega Serie A crede che il prodotto calcio abbia una grande forza commerciale. C'è stata una promozione l'anno ...Milan Skriniar ha preso la sua decisione per il futuro e l'ha espressa anche all'Inter: ora tocca Marotta completare il puzzle ...