Milan, Maldini vuole un centrocampista dalla Premier League: c’è anche la Roma sul giocatore! (Di venerdì 24 giugno 2022) Se l’Inter viene proclamata a detta di molti regina del mercato, il Milan di certo non sta a guardare. E’ di pochi giorni fa l’interessamento di paolo Maldini per Dybala, che è cercato ormai da un mese dai cugini nerazzurri. Prova di disturbo o interesse serio? Non si sa, intanto i tifosi rossoneri sognango lo sgambetto ai rivali storici. Intanto Paolo Maldini lavora anche sul centrocampo, reparto che vedrà andare via Kessiè, uno dei pilastri delle ultime stagioni e ultimo baluardo che era rimasto della famosa campagna acquisti Fassone-Mirabelli del 2017-18. Douglas Luiz Aston VIlla MilanSecondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club rossonero sarebbe seriamente interessato a Douglas Luiz, brasiliano classe 97 dell’Aston Villa nel giro della Nazionale di Tite. Al ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 24 giugno 2022) Se l’Inter viene proclamata a detta di molti regina del mercato, ildi certo non sta a guardare. E’ di pochi giorni fa l’interessamento di paoloper Dybala, che è cercato ormai da un mese dai cugini nerazzurri. Prova di disturbo o interesse serio? Non si sa, intanto i tifosi rossoneri sognango lo sgambetto ai rivali storici. Intanto Paololavorasul centrocampo, reparto che vedrà andare via Kessiè, uno dei pilastri delle ultime stagioni e ultimo baluardo che era rimasto della famosa campagna acquisti Fassone-Mirabelli del 2017-18. Douglas Luiz Aston VIllaSecondo quanto riportatoGazzetta dello Sport, il club rossonero sarebbe seriamente interessato a Douglas Luiz, brasiliano classe 97 dell’Aston Villa nel giro della Nazionale di Tite. Al ...

