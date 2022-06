Milan, Maldini: “Mix giovani-esperti è il punto di forza di ogni squadra” (Di venerdì 24 giugno 2022) “Avere un mix tra giovani e veterani è il punto di forza di ogni squadra. Una squadra deve essere di base giovane, ma i giovani per crescere hanno bisogno di avere delle guide, che sono i giocatori più esperti“. Queste le parole di Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, in un’intervista rilasciata a DAZN per lo speciale sull’ultimo campionato di Serie A. Maldini ha parlato anche dei numerosi infortuni patiti nella passata stagione: “Abbiamo ripreso dopo la sosta di Natale contro la Roma con 10 giocatori fuori tra infortuni e positività al Covid. Forse quello è stato il momento più delicato, ma lo abbiamo superato alla grande“. Infine, una battuta sul successo in casa del Napoli: “Quando vinci ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 giugno 2022) “Avere un mix trae veterani è ildidi. Unadeve essere di base giovane, ma iper crescere hanno bisogno di avere delle guide, che sono i giocatori più“. Queste le parole di Paolo, direttore tecnico del, in un’intervista rilasciata a DAZN per lo speciale sull’ultimo campionato di Serie A.ha parlato anche dei numerosi infortuni patiti nella passata stagione: “Abbiamo ripreso dopo la sosta di Natale contro la Roma con 10 giocatori fuori tra infortuni e positività al Covid. Forse quello è stato il momento più delicato, ma lo abbiamo superato alla grande“. Infine, una battuta sul successo in casa del Napoli: “Quando vinci ...

Pubblicità

AntoVitiello : ?? Ultimi dettagli contrattuali per il rinnovo di #Maldini e #Massara, avvocati a lavoro in queste ore. Fumata bianc… - AntoVitiello : ?? Nell'incontro di oggi tra #Milan e #Roma sono stati definiti gli ultimi dettagli per l'acquisto di Alessandro… - GoalItalia : ?? LIVE SU TWITCH DALLE 17 ?? Transfer Talk speciale calendario ?? Le ultimissime su #Dybala ???? Casi spinosi per la… - angionata : @Gianlu_BoNa1990 @DucaAndrea85 Il contratto di Maldini scade tra 6 giorni, giusto? Parliamo di questo. Della grande… - RFillini : L unica certezza che ho oggi(anche se l ho pure criticato) è Maldini.Ero un PioliOut.Senza problemi di… -